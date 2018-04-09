1983 «Кайф»

1983 год выдался не самым удачным для чешской поп-музыки. Коммунистические власти усмотрели в многих произведениях массовой культуры большой риск и усилили давление на некоторых авторов песен. Концертную деятельность запретили, например, Владимиру Мишику и с каждым днем завоевывавшей все большую популярность группе Pražský výběr «Пражский выбор», основанной в 1976 г. Михаэлом Коцабом. Группа как раз собиралась издать свой третий альбом Straka v hrsti («Сорока в руке»), ставший впоследствии легендарным.

В марте идеологическая кампания, нацеленная против целого ряда создателей поп-музыки, кульминировала изданием печально известной статьи в газете чехословацких коммунистов Tribuna под названием „Nová vlna“ se starým obsahem («Новая волна – старое содержание»). После этого разноса последовали распоряжения о прекращении деятельности музыкальных ансамблей, на песнях которых выросло целое поколение. По сути, был поставлен заслон распространению альтернативной рок-музыки.

■ В марте 1983 г. по настоятельной просьбе представителей правозащитного движения «Хартия 77» из тюрьмы был освобожден драматург и диссидент Вацлав Гавел.

■ 26 июля 1983 года выдающаяся чешская спортсменка Ярмила Кратохвилова стала рекордсменкой мира на дистанции 800 метров – 1:53:28.

■ Лех Валенса удостоился в 1983 году Нобелевской премии мира.

Наряду с систематическим преследованием представителей таких объединений по интересам как Jazzová sekce («Секция любителей джаза») или курсов Sekce mladé hudby («Секция молодой музыки»), ожесточенным идеологическим нападкам в конце 1983 года подверглась и редакция журнала Melodie.

В то же самое время на сцене звучал шлягер Paráda (можно перевести как «Кайф») музыканта и композитора Карела Зиха, позаимствовавшего манеру исполнения у Элвиса Пресли. Слова к песне, которую исполняла группа К. Зиха Flop, написал Mихал Букович. В 1983 году ее весьма часто включали в программы радио и телевидения. А на обложке книги реальной жизни, повествовавшей о гонениях, жесткой цензуре и запретах, красовалось заглавие «Замечательно».

Выбираем хит столетия