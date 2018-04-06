1982 «Девчонки из нашего садика»

Эва Туречкова, Мартин Грдинка
06-04-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню! На очереди 1982 год.

Фото: SupraphonФото: Supraphon В 80-е годы пользуются огромной популярностью словацкие певцы. Марика Гомбитова, Мирослав Жбирка, Петер Наги, а также группа «Элан» занимают в рейтингах первые места. И тут то и происходит абсолютная неожиданность.

Как шаровая молния бьет по продажам хит Карела Вагнера и Павела Жака «Девчонки из нашего садика». Поют его Станислав Гложек и Петр Котвальд – до того времени неизвестные певцы и танцоры, появляющиеся на сцене лишь в качестве сопровождения звезды чешской поп-музыки Ганы Загоровой.

Песня, в которой перечислен целый ряд женских имен и, соответственно, детских любовей, начиная с садика и заканчивая университетом, полностью покоряет все СМИ. Ее знает каждый, вне зависимости от того, нравится ли она или вызывает раздражение.

Многие семьи покупают не одну, а даже две или три пластинки, так как качество записи, воспроизводимой не очень хорошим чешским граммофоном, постепенно ухудшается. Песня переиздавалась в стране много раз, и по сей день является самой продаваемой за всю ее музыкальную историю.

20 февраля представители правительств США, Великобритании и Франции передают чехословацкому уполномоченному лицу 18 тонн украденного нацистами чехословацкого валютного золота.
20 мая рождается будущий вратарь чешской футбольной сборной Петр Чех.
1 октября становится федеральным канцлером Германии Гельмут Коль.

 

Выбираем хит столетия

Эва Туречкова, Мартин Грдинка
06-04-2018
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