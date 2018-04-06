1982 «Девчонки из нашего садика»

В 80-е годы пользуются огромной популярностью словацкие певцы. Марика Гомбитова, Мирослав Жбирка, Петер Наги, а также группа «Элан» занимают в рейтингах первые места. И тут то и происходит абсолютная неожиданность.

Как шаровая молния бьет по продажам хит Карела Вагнера и Павела Жака «Девчонки из нашего садика». Поют его Станислав Гложек и Петр Котвальд – до того времени неизвестные певцы и танцоры, появляющиеся на сцене лишь в качестве сопровождения звезды чешской поп-музыки Ганы Загоровой.

Песня, в которой перечислен целый ряд женских имен и, соответственно, детских любовей, начиная с садика и заканчивая университетом, полностью покоряет все СМИ. Ее знает каждый, вне зависимости от того, нравится ли она или вызывает раздражение.

Многие семьи покупают не одну, а даже две или три пластинки, так как качество записи, воспроизводимой не очень хорошим чешским граммофоном, постепенно ухудшается. Песня переиздавалась в стране много раз, и по сей день является самой продаваемой за всю ее музыкальную историю.

■ 20 февраля представители правительств США, Великобритании и Франции передают чехословацкому уполномоченному лицу 18 тонн украденного нацистами чехословацкого валютного золота.

■ 20 мая рождается будущий вратарь чешской футбольной сборной Петр Чех.

■ 1 октября становится федеральным канцлером Германии Гельмут Коль.

Выбираем хит столетия