1981 «В тени папоротника»

На нашем музыкальном календаре – 1981 год… На концертах, по радио и по телевизору звучат, в основном, хиты иностранных авторов. В то же время в стране начинает зарождаться интерес к покачивающему ритму ямайского регги. Наиболее типичными его представителями на чешской музыкальной сцене становятся группа «Йо Йо Бэнд» и Яна Кратохвилова.

На певицу с несколько неординарной внешностью массмедиа во время тоталитаризма не обращали особого внимания. Мало кто сегодня вспомнит, что ее карьера стартовала в составе группы «Кантри бит Иржи Брабца», а вот концерты с ансамблем «Гевал» уже пользовались значительным успехом. Ее необычная манера пения с легкой хрипотцой оставила след в творчестве ряда будущих певиц.

К хитам 1981 года, получившим наибольшую популярность, относится также собственная песня Яны Кратохвиловой «В тени папоротника», автором текста является Павел Врба.

■ 2 апреля в Праге открылся Дворец культуры, его строительство продолжалось пять лет.

■ На сцене пражского дворца «Люцерна» впервые выступила певица Тина Тернер.

■ 13 мая было совершено покушение на Папу Римского Иоанна Павела II. Папа Римский получил ранения, террорист Мехмет Али Агджа был задержан.

■ 29 июля состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы.

Выбираем хит столетия