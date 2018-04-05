1981 «В тени папоротника»

Эва Туречкова, Мартин Грдинка
05-04-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Фото: SupraphonФото: Supraphon На нашем музыкальном календаре – 1981 год… На концертах, по радио и по телевизору звучат, в основном, хиты иностранных авторов. В то же время в стране начинает зарождаться интерес к покачивающему ритму ямайского регги. Наиболее типичными его представителями на чешской музыкальной сцене становятся группа «Йо Йо Бэнд» и Яна Кратохвилова.

На певицу с несколько неординарной внешностью массмедиа во время тоталитаризма не обращали особого внимания. Мало кто сегодня вспомнит, что ее карьера стартовала в составе группы «Кантри бит Иржи Брабца», а вот концерты с ансамблем «Гевал» уже пользовались значительным успехом. Ее необычная манера пения с легкой хрипотцой оставила след в творчестве ряда будущих певиц.

К хитам 1981 года, получившим наибольшую популярность, относится также собственная песня Яны Кратохвиловой «В тени папоротника», автором текста является Павел Врба.

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Выбираем хит столетия

Эва Туречкова, Мартин Грдинка
05-04-2018
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