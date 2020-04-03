1979 «Когда…»

100 песен – музыка чехословацкого и чешского столетия. Они уже давно стали народными, их пели во время поворотных событий истории, они побеждали в конкурсах. Теперь и вы можете стать членами жюри, выбирая лучший из 100 хитов республики. Каждую неделю вы можете проголосовать за одну из пяти прозвучавших песен. Сегодня на нашем музыкальном календаре наступил 1979 год.
Для всемирной сцены поп-музыки конца 70-х годов характерен нарастающий диссонанс между великолепными сценическими проектами с отвлеченными текстами, и новым, подрастающим поколением слушателей с их каждодневными житейскими проблемами. Эта дисгармония дает возникнуть простой дискотечной музыке и, в то же время, становится катализатором наступления новой эпохи бунтарского панка. В результате этого формируется музыка Новой волны в жанре рок и поп.
На чешских дискотеках того времени звучат, в основном, зарубежные хиты. Чешский панк и Новая волна зреют в стороне от профессиональной музыкальной отрасли. На официальной сцене поп-музыки, где превалируют уходящий в прошлое и пытающийся угодить всеобщему вкусу репертуар с одной стороны, а амбициозный джаз- и арт- рок с другой, непременно появляется пустое место.
А занимает его группа «Катапульт» со своими простыми, попадающими в точку песнями в стиле хард-рок. Музыкальный коллектив, возникший в Плзене, и получивший благодаря интересу со стороны студентов-старшеклассников и пэушников огромную популярность, выпускает в самом начале своей карьеры хит «Až» («Когда…») с припевом, актуальным и по сей день: «А как же дети, им есть где играться?»
■ В апреле был на территории Чехословакии введен переход на летнее
время.
■ 20 сентября скончался после долгой болезни бывший президент Чехословакии, генерал армии ЧССР Людвик Свобода.
■ 4 декабря советские войска напали на Афганистан.
■ Под руководством аятоллы Хомейни в Иране произошла революция, в результате которой был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви, а власть перешла в руки приверженцев ислама.
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