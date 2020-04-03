1979 «Когда…»

Для всемирной сцены поп-музыки конца 70-х годов характерен нарастающий диссонанс между великолепными сценическими проектами с отвлеченными текстами, и новым, подрастающим поколением слушателей с их каждодневными житейскими проблемами. Эта дисгармония дает возникнуть простой дискотечной музыке и, в то же время, становится катализатором наступления новой эпохи бунтарского панка. В результате этого формируется музыка Новой волны в жанре рок и поп.

На чешских дискотеках того времени звучат, в основном, зарубежные хиты. Чешский панк и Новая волна зреют в стороне от профессиональной музыкальной отрасли. На официальной сцене поп-музыки, где превалируют уходящий в прошлое и пытающийся угодить всеобщему вкусу репертуар с одной стороны, а амбициозный джаз- и арт- рок с другой, непременно появляется пустое место.

А занимает его группа «Катапульт» со своими простыми, попадающими в точку песнями в стиле хард-рок. Музыкальный коллектив, возникший в Плзене, и получивший благодаря интересу со стороны студентов-старшеклассников и пэушников огромную популярность, выпускает в самом начале своей карьеры хит «Až» («Когда…») с припевом, актуальным и по сей день: «А как же дети, им есть где играться?»

■ В апреле был на территории Чехословакии введен переход на летнее время.

■ 20 сентября скончался после долгой болезни бывший президент Чехословакии, генерал армии ЧССР Людвик Свобода.

■ 4 декабря советские войска напали на Афганистан.

■ Под руководством аятоллы Хомейни в Иране произошла революция, в результате которой был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви, а власть перешла в руки приверженцев ислама.

Выбираем хит столетия