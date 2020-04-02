1978 «Моторест»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
02-04-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Петра Яну, фото: SupraphonПетра Яну, фото: Supraphon Неприметной, но очень важной личностью чешской эстрадной музыки 70-х годов был гитарист, композитор, автор стихов и певец Отакар Петржина. Уроженец села Малые Жерносеки в районе Литомержиц, он начинал как аккомпанирующий гитарист в театре «Рококо», позже играл в группе Вацлава Нецкаржа «Бациллы». Он наотрез отказался выполнить приказ властей обстричь длинные волосы и вместо этого перестал заниматься концертной деятельностью. Длинные волосы символизировали для него определенный стиль жизни и свободу. Оставаясь за кулисами, он стал одним из лучших композиторов страны.

Вместе с автором стихов Зденеком Рытиржем он создал творческий дуэт, который придумал новый имидж рок-певицы для популярной эстрадной исполнительницы Петры Яну. Этот новый стиль больше всего очевиден в песне «Моторест».

2 марта полетел в космос первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек.
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Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
02-04-2018
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