1978 «Моторест»

В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!
Неприметной, но очень важной личностью чешской эстрадной музыки 70-х годов был гитарист, композитор, автор стихов и певец Отакар Петржина. Уроженец села Малые Жерносеки в районе Литомержиц, он начинал как аккомпанирующий гитарист в театре «Рококо», позже играл в группе Вацлава Нецкаржа «Бациллы». Он наотрез отказался выполнить приказ властей обстричь длинные волосы и вместо этого перестал заниматься концертной деятельностью. Длинные волосы символизировали для него определенный стиль жизни и свободу. Оставаясь за кулисами, он стал одним из лучших композиторов страны.
Вместе с автором стихов Зденеком Рытиржем он создал творческий дуэт, который придумал новый имидж рок-певицы для популярной эстрадной исполнительницы Петры Яну. Этот новый стиль больше всего очевиден в песне «Моторест».
■ 2 марта полетел в космос первый чехословацкий космонавт Владимир
Ремек.
■ 24 апреля диссиденты Вацлав Гавел, Петр Ул, Иржи Динстбир и другие основали Комитет защиты несправедливо преследуемых. Целью была защита политзаключенных.
■ 12 июня в футбольном чемпионате страны впервые победила команда из Брно «Збройовка».
■ 27 апреля родился лыжник Якуб Янда, первый чех, победивший в Кубке мире в прыжках на лыжах.
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