1977 «Радужная фея»

1977-й год стал годом Ганы Загоровой. Эта певица начала карьеру еще совсем юной девушкой в Остраве, продолжила во время учебы в Брно, потом переместилась в Прагу и на долгие годы заняла трон королевы чешской эстрады. Именно в 77-м году она впервые победила во всенародном анкетировании «Золотой соловей», и потом побеждала еще много, много раз снова и снова.

Дуэт «Радужная фея» с Петром Резеком был одной из причин восхождения Загоровой на музыкальным Олимп страны. Легко запоминающая мелодия и трогательный текст обеспечили песне огромный успех.

■ 1 января была основана гражданская оппозиционная инициатива «Хартия-77». Несколько дней спустя власти ответили организацией массовой петиции граждан, вошедшей в историю как «Антихартия».

■ 27 июня архиепископа римско-католической церкви Франтишека Томашека возвели в сан кардинала.

■ 28 июля произошла крупнейшая катастрофа в истории чехословацкой авиации на территории страны. Лайнер Чехословацких авиалиний, выполняющий рейс из Праги в Братиславу, потерпел крушение в пригороде словацкой столицы. Погибло 76 человек, 3 пассажира выжили

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