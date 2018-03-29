1976 «Я тебе сыграю»

В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!
Каким был 1976 год? Оркестром года стал, по мнению музыкальных критиков, «Пражский биг-бенд Милана Свободы». «Золотыми соловьями» как самые популярные исполнители были награждены Надя Урбанкова и Карел Готт.
■ Чехословакией правит Густав Гусак.
■ 25 апреля чешские хоккеисты завоевали «золото» на чемпионате мира в Катовицах.
■ 20 июня чехословацкие футболисты впервые в истории стали чемпионами Европы. В финале они победили сборную ФГР.
Однако 1976 год был в первую очередь годом продолжающегося «закручивания гаек», цензура жестко ограничивала свободы СМИ и свободу творчества, не исключая ни эстраду. По обвинению в хулиганстве были арестованы и осуждены музыканты из нескольких андеграундовых рок-групп. В серых 70-х годах большой популярностью пользовались утешительные баллады о несчастной любви. Одной из таких песен стал и хит Вацлава Нецкаржа «Я тебе сыграю».