1976 «Я тебе сыграю»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
29-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Вацлав Нецкарж, фото: YouTubeВацлав Нецкарж, фото: YouTube Каким был 1976 год? Оркестром года стал, по мнению музыкальных критиков, «Пражский биг-бенд Милана Свободы». «Золотыми соловьями» как самые популярные исполнители были награждены Надя Урбанкова и Карел Готт.

■ Чехословакией правит Густав Гусак.
25 апреля чешские хоккеисты завоевали «золото» на чемпионате мира в Катовицах.
20 июня чехословацкие футболисты впервые в истории стали чемпионами Европы. В финале они победили сборную ФГР.

Однако 1976 год был в первую очередь годом продолжающегося «закручивания гаек», цензура жестко ограничивала свободы СМИ и свободу творчества, не исключая ни эстраду. По обвинению в хулиганстве были арестованы и осуждены музыканты из нескольких андеграундовых рок-групп. В серых 70-х годах большой популярностью пользовались утешительные баллады о несчастной любви. Одной из таких песен стал и хит Вацлава Нецкаржа «Я тебе сыграю».

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
29-03-2018
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