1976 «Я тебе сыграю»

Каким был 1976 год? Оркестром года стал, по мнению музыкальных критиков, «Пражский биг-бенд Милана Свободы». «Золотыми соловьями» как самые популярные исполнители были награждены Надя Урбанкова и Карел Готт.

■ Чехословакией правит Густав Гусак.

■ 25 апреля чешские хоккеисты завоевали «золото» на чемпионате мира в Катовицах.

■ 20 июня чехословацкие футболисты впервые в истории стали чемпионами Европы. В финале они победили сборную ФГР.

Однако 1976 год был в первую очередь годом продолжающегося «закручивания гаек», цензура жестко ограничивала свободы СМИ и свободу творчества, не исключая ни эстраду. По обвинению в хулиганстве были арестованы и осуждены музыканты из нескольких андеграундовых рок-групп. В серых 70-х годах большой популярностью пользовались утешительные баллады о несчастной любви. Одной из таких песен стал и хит Вацлава Нецкаржа «Я тебе сыграю».

Выбираем хит столетия