1975 «Любовь»

■ 28 января скончался бывший президент Чехословакии Антонин Новотный.

■ 10 февраля был в Праге открыт торговый центр «Котва», 21 апреля еще один торговый центр «Май».

■ Была основана компания Microsoft.

Центром чешском эстрады, конечно, была столица Прага, но и Брно, и Острава поставляли в 70-е годы множество талантов. Яркой остравской звездой, знаменитой во всей стране, была Мария Роттрова. Она начинала перепевками американских песен в стиле соул, затем была ведущей певицей группы Flamingo. С этой группой часто сотрудничал композитор Ярослав Выкрент, который для Роттровой написал песню «Любовь». Интересен тот факт, что песня сначала осталась незамеченной. Однако через два года после первой записи Роттрова вернулась к этой песне и перезаписала ее в новой аранжировке. И тут родился хит, который понравился не только широкой публике, но и музыкальным критикам.

Группе Flamingo однако пришлось сменить название. Властям не нравились английские названия групп и Flamingo, переведя свое имя на чешский, стали Plameňáci (по-русски фламинго).

Песня «Любовь» Марии Роттровой и сейчас, спустя 40 лет, является самой популярной на свадьбах в Чехии и Словакии.

Выбираем хит столетия