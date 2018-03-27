1974 «Голубиный дом»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
27-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Йиржи Шелингр, фото: SupraphonЙиржи Шелингр, фото: Supraphon В 1974 году на себя обратил внимание новый певец с выразительным хриплым голосом – Йиржи Шелингр. Его самой успешной песней стал «Голубиный дом» композиторов Ярослава Углиржа и автора стихов Зденека Сверака. Сверак позже стал, пожалуй, самым именитым автором киносценариев в Чехословакии. По его работам сняты десятки успешных фильмов, в том числе «Коля», награжденный в 1997 году американской кинопремией «Оскар».

Песня «Голубиный дом» вошла в «обязательный» репертуар всех учащихся игре на гитаре и вряд ли без нее обходились хотя бы одни посиделки с гитарой у костра.

9 мая был торжественно открыт первый участок пражского метрополитена. Поезда начали ходить на красной ветке «С» со станции «Качеров» до «Соколовской» (сейчас эта станция называется «Флоренц»).
■ Из пражских трамваев и автобусов навсегда исчезли кондуктора. Билеты с тех пор надо приобретать заранее.
14 августа в Ярмарочном дворце в Праге (сегодня это одно из зданий Национальной галереи) произошел мощный пожар.
■ Венгерский изобретатель Эрнё Рубик придумал «Кубик Рубика».

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
27-03-2018
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