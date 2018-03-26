1973 «Подсластим кофе»

В семидесятых годах чешские исполнители, создавая свой репертуар, часто обращались к хитам зарубежной эстрады. Достаточно было найти и выбрать песню, положить на нее чешские стихи, спеть и ждать гарантированного успеха. Потому что если песня уже стала хитом на Западе, можно было не сомневаться, что она понравится и чехам.

Тем не менее, хитом 1973 года все же стала оригинальная чешская песня. 1973-й год был одним из многих в эпохе правления Карела Готта на чехословацкой эстраде. В этом году он был уже в 10-й раз избран «Золотым соловьем» и успел выпустить сразу три альбома на грампластинках «Музыка не может быть злой», «Мистраль» и «Между Доном, Влтавой и Дунаем», и еще записал заглавную песню для суперуспешного кинофильма «Три орешка для Золушки». Хитом года стала песня «Подсластим кофе». Карел спел о том, что не стоит горевать после расставания с девушкой.

Для автора стихов этой песни Йиржи Штайдла 1973 год стал трагичным, он погиб в автомобильной аварии. Чешской эстраде его таланта сильно не хватало.

■ С 1 января Чехословацкая почта ввела почтовые индексы.

■ 22 февраля был открыт Нусельский мост в Праге. Тогда он назывался мостом Клемента Готтвальда, в народе его иногда также называют «мостом самоубийц».

■ 22 марта президентом Чехословакии был во второй раз избран Людвик Свобода.

■ 11 сентября произошел военный переворот в Чили, к власти пришел генерал Пиночет.

■ 20 октября королева Елизавета II официально открыла новое здание оперы в Сиднее.

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Песня Карела Готта на русском языке: