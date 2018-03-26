1973 «Подсластим кофе»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
26-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Карел Готт, фото: ЧТКарел Готт, фото: ЧТ В семидесятых годах чешские исполнители, создавая свой репертуар, часто обращались к хитам зарубежной эстрады. Достаточно было найти и выбрать песню, положить на нее чешские стихи, спеть и ждать гарантированного успеха. Потому что если песня уже стала хитом на Западе, можно было не сомневаться, что она понравится и чехам.

Тем не менее, хитом 1973 года все же стала оригинальная чешская песня. 1973-й год был одним из многих в эпохе правления Карела Готта на чехословацкой эстраде. В этом году он был уже в 10-й раз избран «Золотым соловьем» и успел выпустить сразу три альбома на грампластинках «Музыка не может быть злой», «Мистраль» и «Между Доном, Влтавой и Дунаем», и еще записал заглавную песню для суперуспешного кинофильма «Три орешка для Золушки». Хитом года стала песня «Подсластим кофе». Карел спел о том, что не стоит горевать после расставания с девушкой.

Для автора стихов этой песни Йиржи Штайдла 1973 год стал трагичным, он погиб в автомобильной аварии. Чешской эстраде его таланта сильно не хватало.

■ С 1 января Чехословацкая почта ввела почтовые индексы.
22 февраля был открыт Нусельский мост в Праге. Тогда он назывался мостом Клемента Готтвальда, в народе его иногда также называют «мостом самоубийц».
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Выбираем хит столетия

Песня Карела Готта на русском языке:

Либор Кукал, Мартин Грдинка
26-03-2018
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