1972 «Саксана»

«Девушка на метле» - это кинокомедия о молодой ведьме Саксане, которая очень плохо учится в магической школе. Вместо вороны она могла превратиться в курицу или корову. Однако однажды Саксана узнала, что может в виде совы перенестись в мир людей и прожить там полной жизнью 44 часа — все лучше, чем ничего. Главную роль в фильме режиссера Вацлава Ворличека сыграла молодая певица Петра Черноцка. Она вступила на сцену чехословацкой эстрады скромно и почти незаметно, но благодаря песням из кинофильма про ведьму Саксану она запомнилась и полюбилась буквально всем жителям страны.

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