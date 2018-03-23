1972 «Саксана»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
23-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

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«Девушка на метле», фото: CzechTourism«Девушка на метле», фото: CzechTourism «Девушка на метле» - это кинокомедия о молодой ведьме Саксане, которая очень плохо учится в магической школе. Вместо вороны она могла превратиться в курицу или корову. Однако однажды Саксана узнала, что может в виде совы перенестись в мир людей и прожить там полной жизнью 44 часа — все лучше, чем ничего. Главную роль в фильме режиссера Вацлава Ворличека сыграла молодая певица Петра Черноцка. Она вступила на сцену чехословацкой эстрады скромно и почти незаметно, но благодаря песням из кинофильма про ведьму Саксану она запомнилась и полюбилась буквально всем жителям страны.

■ В апреле в Праге проходил чемпионат мира по хоккею. Золото завоевала сборная Чехословакии.
■ Вышла в свет грампластинка «Курица в часах» группы «Фламинго». Музыкальные критики считают этот альбом лучшим в истории отечественной рок-музыки.
■ В Праге перестали ходить троллейбусы, после 36 лет.
15 февраля родился хоккеист Яромир Ягр.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
23-03-2018
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