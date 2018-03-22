1971 «Иветта»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
22-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Фото: AmigaФото: Amiga Большинство чешских рок-групп под давлением гнетущей ситуации в стране распалось. Но, что интересно, многие бывшие рок-музыканты переквалифицировались в эстрадных певцов, что внесло некое оживление в чехословацкую эстраду. Иржи Корн по типажу не очень похож на рокера, тем не менее, начало его музыкальной карьеры связано с рок-группами Rebels, Shut Up и Olympic. В 1971 году он начал успешную сольную карьеру и стал одним из самых популярных певцов, причем, сразу в двух странах - в Чехословакии и тогдашней ГДР.

■ В канадском Торонто чешский писатель Йозеф Шкворецкий вместе со своей женой, писательницей Зденой Саливаровой основал ставшее в будущем знаменитым издательство чешской запрещенной литературы.
■ 12 июля было открыто движение на первом участке автомагистрали Прага – Брно – Братислава.

Звездой Корн стал после победы на музыкальном конкурсе «Интерталент», где он исполнил песню главного хит-мейкера страны Карела Свободы.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
22-03-2018
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