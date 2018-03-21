1970 «Динамит»

1970 год стал временем закручивания гаек. Свобода, которую принесла «Пражская весна 1968», ушла в прошлое. Власти осознали, что и песней можно много чего сказать, и в результате были приняты жесткие меры по контролю всей творческой деятельности. Эстрадной музыке было суждено вернуться к роли прислуги идеологического руководства страны.

Атмосфера в стране не располагала к творчеству. Новых песен появилось в этом году совсем немного. Если посмотреть на тогдашний хит-парад, в лучшей десятке мы найдем сразу 4 песни Карела Готта. Конкурировать с Готтом могла разве что песня группы «Олимпик», которая «взорвала» чехословацкую сцену песней «Динамит».

10 мая открылось вещание второго канала Чехословацкого телевидения.

8 июня был похищен самолет Чехословацких авиалиний, выполняющий рейс Прага – Карловы Вары. Самолет приземлился в Нюрнберге в тогдашней Западной Германии.

По результатам переписи населения в Чехословакии проживало 14 344 987 человек.

Выбираем хит столетия