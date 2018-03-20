1969 Lady Carneval

Самой яркой звездой чешской эстрады, безусловно, является Карел Готт. Он не только завоевал десятки отечественных премий и наград, но и добился известности и признания за рубежом. В Западной Германии и в Советском Союзе люди стояли в очередях за билетами на его концерты.

В 1969 году Готт обратился к композитору Карелу Свободе и автору стихов Иржи Штайдлу с просьбой написать ему песню для конкурса в бразильском Рио-де-Жанейро.

Из воспоминаний композитора Свободы: «Мы купили бутылку, выпивали – и хорошо сделали. Через час или два, Иржи вдруг произнес всего два слова: Lady Carneval. Я сел за пианино, и через десять минут все было готово. Родился шлягер. Эта мелодия застрянет в вашей голове навсегда. Там и мощные стихи, которые вызывают эмоции».

Выступление Готта в Рио закончилось триумфом, чешская песня была признана лучшей. Сотрудничество двух Карелов, Готта и Свободы, продолжалось и дальше, его результатом стало более 80 успешных песен, но Lady Carneval - песня особенная.

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