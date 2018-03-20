1969 Lady Carneval

Либор Кукал, Мартин Грдинка
20-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Фото: polydorФото: polydor Самой яркой звездой чешской эстрады, безусловно, является Карел Готт. Он не только завоевал десятки отечественных премий и наград, но и добился известности и признания за рубежом. В Западной Германии и в Советском Союзе люди стояли в очередях за билетами на его концерты.

В 1969 году Готт обратился к композитору Карелу Свободе и автору стихов Иржи Штайдлу с просьбой написать ему песню для конкурса в бразильском Рио-де-Жанейро.

Из воспоминаний композитора Свободы: «Мы купили бутылку, выпивали – и хорошо сделали. Через час или два, Иржи вдруг произнес всего два слова: Lady Carneval. Я сел за пианино, и через десять минут все было готово. Родился шлягер. Эта мелодия застрянет в вашей голове навсегда. Там и мощные стихи, которые вызывают эмоции».

Выступление Готта в Рио закончилось триумфом, чешская песня была признана лучшей. Сотрудничество двух Карелов, Готта и Свободы, продолжалось и дальше, его результатом стало более 80 успешных песен, но Lady Carneval - песня особенная.

16 января на пражской Вацлавской площади устроил самосожжение студент Ян Палах. Он протестовал против ограничения свободы граждан и пассивного смирения общества с оккупацией Чехословакии войсками стран Варшавского договора. 19 января Ян Палах скончался.
25 февраля на Вацлавской площади устроил самосожжение следующий студент, Ян Зайиц.
25 августа была открыто производство автомобиля Škoda 100.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
20-03-2018
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