1968 «Молитва для Марты»

Конец шестидесятых годов принес с собой не только массу политических и общественных преобразований, но и огромное количество прекрасных песен, многие из которых звучат на радио по сей день.

1968-й год был для Чехословакии особенным. Оптимизм «Пражской весны» был в августе растоптан вторжением войск Советского Союза и других стран Варшавского договора. Музыкальным символом года в итоге стала не какая-нибудь заводная или романтическая песня про любовь, а песня весьма серьезная.

Необычную песню создали композитор Йиндржих Брабец и автор стихов Петр Рада еще до августовских событий. Для телепередачи «Песня для Рудольфа III» они сочинили музыкальную молитву, в стихах которой использовали цитату из произведения чешского ученого XVII века Яна Амоса Коменского. Марта Кубишова впервые исполнила эту песню 23 августа 1968 года, то есть через два дня после вторжения советских войск в страну. Слова о том, что «когда-нибудь народ вернет руководство страной обратно в свои руки» прозвучали в новой ситуации очень актуально.

В 1969 году песня была еще издана на грампластинке, но с 1970-го попала под строгий запрет. Снова всплыла она только в ноябре 1989 года, в дни «Бархатной революции». «Молитва для Марты», таким образом, стала музыкальным символом сразу двух переломных лет в чехословацкой истории.

■ Крупнейшим событием была, безусловно, политическая оттепель, вошедшая в историю под названием «Пражская весна», и ее насильственное подавление советскими танками в августе.

■ 5 января первым секретарем компартии был избран Александр Дубчек.

■ Чехословацкая гимнастка Вера Чаславска завоевала на Олимпиаде в Мехико 4 золотые и 2 серебряные медали и стала главной звездой игр.

■ 2 октября родилась теннисистка, победительница Уимблдона Яна Новотна.

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