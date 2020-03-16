1967 «Черепаха»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
16-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Фото: SupraphonФото: Supraphon В 1967 году чехи и словаки по-настоящему обратили вниманию на рок-музыку. Тогда в стране было принято называть этот жанр «бигбитом». Основными опознавательными знаками этого жанра были: резкий голос ведущего певца, пение, порой переходящее в крик, электрические гитары (как правило, три на один ансамбль) и простые, иногда прямо-таки примитивные мелодии.

На чешском музыкальном Олимпе появляется группа «Олимпик» Петра Янды - пожалуй, до сих пор самая известная чешская рок-группа. Ее первый большой хит назывался «Черепаха» (Želva).

■ Огромным успехом пользовался чехословацкий павильон на выставке Expo в канадском Монреале. Больше всего публику заинтересовал так называемый киноавтомат.
8 сентября под Прагой было торжественно начато строительство первой чехословацкой автомагистрали
Прага – Брно – Братислава.
■ В Сан-Франциско было основано движение хиппи.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
16-03-2018
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