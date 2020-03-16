1967 «Черепаха»

В 1967 году чехи и словаки по-настоящему обратили вниманию на рок-музыку. Тогда в стране было принято называть этот жанр «бигбитом». Основными опознавательными знаками этого жанра были: резкий голос ведущего певца, пение, порой переходящее в крик, электрические гитары (как правило, три на один ансамбль) и простые, иногда прямо-таки примитивные мелодии.

На чешском музыкальном Олимпе появляется группа «Олимпик» Петра Янды - пожалуй, до сих пор самая известная чешская рок-группа. Ее первый большой хит назывался «Черепаха» (Želva).

■ Огромным успехом пользовался чехословацкий павильон на выставке Expo в канадском Монреале. Больше всего публику заинтересовал так называемый киноавтомат.

■ 8 сентября под Прагой было торжественно начато строительство первой чехословацкой автомагистрали

Прага – Брно – Братислава.

■ В Сан-Франциско было основано движение хиппи.

Выбираем хит столетия