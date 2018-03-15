1966 «Ша-ля-ля-ля-ли»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
15-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Вацлав НецкаржВацлав Нецкарж Сегодня нашими героями будут трое исполнителей, чье творчество было связано с пражском театром «Рококо». Первой была Марта Кубишова. В 1966 году она уже была всенародно любимой певицей. Как раз в 1966 году она впервые получила титул «Золотого соловья» в национальной музыкальной анкете, а это тогда служило лучшим доказательством того, что артист был в стране по-настоящему популярен.

Гелена Вондрачкова была избрана «Золотым соловьем» годом раньше Марты. Через два года к двум девушкам добавили щуплого, но пробивного парня с хорошим голосом по имени Вацлав Нецкарж. Вот так возникло трио Golden Kids (в переводе «Золотые дети»).

Однако пока вернемся в 1966 год. Тогда эти трое еще пели по отдельности. Если посмотреть на результаты продаж грампластинок за 1966-й год, троицу Кубишова-Вондрачкова-Нецкарж можно увидеть в списке шесть раз. На первом месте песня Вацлава Нецкаржа «Ша-ля-ля-ля-ли», которая является чешской перепевкой хита английской группы Small Faces. Ее мы сегодня и послушаем.

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Либор Кукал, Мартин Грдинка
15-03-2018
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