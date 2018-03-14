1965 «Тереза»

Театр Semafor («Светофор») по-прежнему пользовался огромной популярностью, особенно среди молодежи. В 1965 году на его сцене состоялись премьеры двух новых мюзиклов. В июне это была «Хорошо оплачиваемая прогулка», главными героями которой были девушка по имени Ванилка и ее тетя-миллионерша, проживающая где-то на Западе.

Еще на несколько месяцев раньше, в январе 1965 года, состоялась премьера антивоенного музыкального фильма «Если бы тысяча кларнетов», созданного по одноименной пьесе театра Semafor. Кинолента стала настоящим событием. Это было очень хорошее кино, переполненное отличными песнями авторов Сухого и Шлитра в исполнении лучших певцов того времени. Здесь прозвучало и любовное признание, адресованное девушке по имени Тереза. Влюбленным тогда был певец Вольдемар Матушка.

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