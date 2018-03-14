1965 «Тереза»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
14-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

«Если бы тысяча кларнетов», фото: ЧТ«Если бы тысяча кларнетов», фото: ЧТ Театр Semafor («Светофор») по-прежнему пользовался огромной популярностью, особенно среди молодежи. В 1965 году на его сцене состоялись премьеры двух новых мюзиклов. В июне это была «Хорошо оплачиваемая прогулка», главными героями которой были девушка по имени Ванилка и ее тетя-миллионерша, проживающая где-то на Западе.

Еще на несколько месяцев раньше, в январе 1965 года, состоялась премьера антивоенного музыкального фильма «Если бы тысяча кларнетов», созданного по одноименной пьесе театра Semafor. Кинолента стала настоящим событием. Это было очень хорошее кино, переполненное отличными песнями авторов Сухого и Шлитра в исполнении лучших певцов того времени. Здесь прозвучало и любовное признание, адресованное девушке по имени Тереза. Влюбленным тогда был певец Вольдемар Матушка.

■ В марте в пражском зале «Люцерна» выступил с концертом Луи Армстронг.
■ Впервые были официально разрешены студенческие гуляния «Майалес».
■ Королем «Майалеса» стал приехавший в Прагу американский поэт-битник Аллен Гинзберг.
19 декабря президентом Франции был переизбран Шарль де Голль.
■ Ясир Арафат возглавил террористическую организацию ФАТХ.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
14-03-2018
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