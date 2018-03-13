1964 «Глаза, занесенные снегом»

Пражский театр Semafor («Светофор») воспитал в начале 60-х годов десятки молодых дарований и подарил чехословацкой публике сотни хитов, которые вошли в золотой фонд чешской эстрады. В начале своей блистательной карьеры на сцене этого театра выступал и Карел Готт. В третьей серии театрального ревю «Зузана одна дома» молоденький Готт спел песню о глазах, занесенных снегом.

В 1964 году было продано 116 тысяч грампластинок с этой песней. Позже она много раз переиздавалась в новых версиях и аранжировках. Вряд ли кто-нибудь сможет подсчитать общее количество проданных изданий.

■ На чехословацком рынке появилась новая модель автомобилей Škoda 1000 MB.

■ 14 октября был снят с должности первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Его преемником стал Леонид Брежнев.

■ 12 ноября состоялись выборы президента Чехословакии. Единственным кандидатом стал Антонин Новотный, который был избран всеми голосами депутатов Национального собрания.

Выбираем хит столетия