1964 «Глаза, занесенные снегом»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
13-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Карел Готт, фото: YouTubeКарел Готт, фото: YouTube Пражский театр Semafor («Светофор») воспитал в начале 60-х годов десятки молодых дарований и подарил чехословацкой публике сотни хитов, которые вошли в золотой фонд чешской эстрады. В начале своей блистательной карьеры на сцене этого театра выступал и Карел Готт. В третьей серии театрального ревю «Зузана одна дома» молоденький Готт спел песню о глазах, занесенных снегом.

В 1964 году было продано 116 тысяч грампластинок с этой песней. Позже она много раз переиздавалась в новых версиях и аранжировках. Вряд ли кто-нибудь сможет подсчитать общее количество проданных изданий.

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12 ноября состоялись выборы президента Чехословакии. Единственным кандидатом стал Антонин Новотный, который был избран всеми голосами депутатов Национального собрания.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
13-03-2018
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