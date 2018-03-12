1963 «Сентиментальная»

Либор Кукал
12-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Иветта Симонова и Милан Хладил, фото: SupraphonИветта Симонова и Милан Хладил, фото: Supraphon Первая половина 60-х годов принесла чехам и словакам такую музыку, о которой они долго мечтали. Тем не менее, рок-н-ролл все еще оставался для молодого поколения под запретом.

Студентов привлекал репертуар маленьких театров и песни, в изобилии звучавшие в спектаклях.

Большой популярностью по-прежнему пользовался свинг. Помимо мелодий чешских композиторов, уже могли звучать и американские, итальянские, немецкие и греческие хиты (кто тогда не знал «Детей Пиреа»).

Хит 1963 года связан с капельмейстером Карелом Влахом, легендой чешской эстрадной музыки. Его оркестр записал с певцами Иветтой Симоновой и Миланом Хладилом «Сентиментальную» песню. Она не могла не понравится всем влюбленным.

В 1963 году продажи пластинок с этой песней достигли 210 тысяч экземпляров.

10 октября Чехословакия ратифицировала договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
16 июня в космос полетела первая женщина - Валентина Терешкова из Советского Союза.
22 ноября было совершенно покушение на президента США Джона Кеннеди.
■ Карел Готт был впервые избран «Золотым соловьем» - победа в престижном анкетировании подтвердила, что он является самым популярным певцом Чехословакии.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал
12-03-2018
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