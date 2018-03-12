1963 «Сентиментальная»

В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны и побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!
Первая половина 60-х годов принесла чехам и словакам такую музыку, о которой они долго мечтали. Тем не менее, рок-н-ролл все еще оставался для молодого поколения под запретом.
Студентов привлекал репертуар маленьких театров и песни, в изобилии звучавшие в спектаклях.
Большой популярностью по-прежнему пользовался свинг. Помимо мелодий чешских композиторов, уже могли звучать и американские, итальянские, немецкие и греческие хиты (кто тогда не знал «Детей Пиреа»).
Хит 1963 года связан с капельмейстером Карелом Влахом, легендой чешской эстрадной музыки. Его оркестр записал с певцами Иветтой Симоновой и Миланом Хладилом «Сентиментальную» песню. Она не могла не понравится всем влюбленным.
В 1963 году продажи пластинок с этой песней достигли 210 тысяч экземпляров.
■ 10 октября Чехословакия ратифицировала договор о запрете испытаний
ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
■ 16 июня в космос полетела первая женщина - Валентина Терешкова из Советского Союза.
■ 22 ноября было совершенно покушение на президента США Джона Кеннеди.
■ Карел Готт был впервые избран «Золотым соловьем» - победа в престижном анкетировании подтвердила, что он является самым популярным певцом Чехословакии.
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