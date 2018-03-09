1962 «Ах, эта неземная любовь»

Мы уже не раз рассказывали о пражском театре «Семафор», пользовавшемся невероятной популярностью. Изюминкой режиссеров, работавших на этой небольшой сцене в конце 1950-х – начале 1960-х, стали театральные программы, адресованные не только зрению, но и слуху зрителей. Речь вновь пойдет о textappeal — «текстах-обращениях» к публике. Самой популярной была программа от лица девушки по имени Зузана, состоявшей из целого калейдоскопа песен, юморесок и скетчей. В музыкальной части звучала одна из песен, автором которой были Иржи Шлитр и Иржи Сухи.

Успеху песни, конечно, помогло и замечательное исполнение – ее спели два тогда еще совсем молодых члена команды «Семафора» – Эва Пиларова и Вальдемар Матушка. Вскоре они станут одними из самых ярких звезд чешской сцены, а «Неземная любовь» много лет будет звучать с концертных подмостков.

Само название песни говорит о ее содержании – эта тема стара как мир и так же вечна. Разумеется, это любовь.

Начиная с 1962 г. было продано более четверти миллионов пластинок с этой песней; было сделано бессчетное множество аранжировок, и кто ее только не пел! А мы услышим эту песню так, как она звучала со сцены «Семафора» более полувека назад. «Ах, эта неземная любовь»…

■ 22 февраля была введена в эксплуатацию первая очередь нефтепровода «Дружба», по которому нефть из Советского Союза поступала на нефтеперерабатывающий завод в Братиславе.

■ 6 ноября были завершены взрывные работы по ликвидации громадного памятника И. Сталину на пражском холме Летна.

■ Была основана британская рок-группа The Rolling Stones.

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