1962 «Ах, эта неземная любовь»

100 песен – музыка чехословацкого и чешского столетия. Они давно стали народными, их пели во время поворотных событий истории, они побеждали в конкурсах. Теперь и вы можете стать членами жюри, выбирая лучший из 100 хитов республики. Каждую неделю вы можете проголосовать за одну из пяти прозвучавших песен. Сегодня на нашем музыкальном календаре наступил 1962 год.
Мы уже не раз рассказывали о пражском театре «Семафор», пользовавшемся невероятной популярностью. Изюминкой режиссеров, работавших на этой небольшой сцене в конце 1950-х – начале 1960-х, стали театральные программы, адресованные не только зрению, но и слуху зрителей. Речь вновь пойдет о textappeal — «текстах-обращениях» к публике. Самой популярной была программа от лица девушки по имени Зузана, состоявшей из целого калейдоскопа песен, юморесок и скетчей. В музыкальной части звучала одна из песен, автором которой были Иржи Шлитр и Иржи Сухи.
Успеху песни, конечно, помогло и замечательное исполнение – ее спели два тогда еще совсем молодых члена команды «Семафора» – Эва Пиларова и Вальдемар Матушка. Вскоре они станут одними из самых ярких звезд чешской сцены, а «Неземная любовь» много лет будет звучать с концертных подмостков.
Само название песни говорит о ее содержании – эта тема стара как мир и так же вечна. Разумеется, это любовь.
Начиная с 1962 г. было продано более четверти миллионов пластинок с этой песней; было сделано бессчетное множество аранжировок, и кто ее только не пел! А мы услышим эту песню так, как она звучала со сцены «Семафора» более полувека назад. «Ах, эта неземная любовь»…
■ 22 февраля была введена в эксплуатацию первая очередь нефтепровода
«Дружба», по которому нефть из Советского Союза поступала на
нефтеперерабатывающий завод в Братиславе.
■ 6 ноября были завершены взрывные работы по ликвидации громадного памятника И. Сталину на пражском холме Летна.
■ Была основана британская рок-группа The Rolling Stones.