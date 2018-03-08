1961 «Бабушка, научи меня танцевать чарльстон»

В этой рубрике мы представляем 100 песен, оставивших яркий след в истории Чехословакии и Чешской Республики. Они давно стали по-настоящему народными, звучали в переломные моменты истории страны, побеждали в хит-парадах. Голосуйте прямо сейчас и выбирайте главный из «100 хитов республики» на сайте radio.cz! Мы отправляемся в 1961 год.
■ 1 марта прошла всеобщая перепись населения. Число жителей Чехословакии
составило 13 745 377.
■ А население Праги впервые в истории превысило миллион.
■ 12 апреля человек впервые полетел в космос – Юрий Гагарин совершил свой полет на космическом корабле «Восток-1».
Конец 1950-х – начало 60-х стало временем настоящей танцевальной революции. Все попытки внедрить некие «социалистические танцы» с треском провалились, а в танцевальные залы из далеких 20-х вернулся озорной чарльстон.
Его старинный шарм покорил не только молодых танцоров, но даже солидных композиторов, занимавшихся государственными заказами, – написанием пропагандистской музыки.
Так, Лудвик Подешть, который в середине 50-х руководил ни больше ни меньше ансамблем Армии ЧССР и обогащал культуру такими сочинениями как, например, «Танки Красной армии» или «У нас весна не кончается», которую вы слышали в качестве хита 1953 года. Однако время показало, что это – талантливый композитор, способный создать популярную песню для любого времени. Достаточно сказать, что в Чехословакии было продано 280 000 пластинок с его песенкой «Бабушка, научи меня танцевать чарльстон». Помимо удачной мелодии и остроумного текста, успеху записи помогло обаяние молодой певицы Эдиты Штаубертовой.
Эта веселая, простая, но стильная песня получила известность и в России – на мелодию прекрасно лег русский текст, и ее часто исполняла Тамара Миансарова. Давайте и мы вспомним старый, но вечно юный чарльстон!
Бабушка, отложи ты вязанье,
Заведи свой старый граммофон.
И моё ты исполни желанье –
Научи танцевать чарльстон.
Говорю тебе снова и снова,
Повторяю опять и опять.
Для тебя я всё делать готова –
Шить, стирать, варить варенье,
Целый день носки вязать,
И очки для тебя искать.
Чарльстон меня за это,
Научи ты танцевать!