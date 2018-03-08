1961 «Бабушка, научи меня танцевать чарльстон»

■ 1 марта прошла всеобщая перепись населения. Число жителей Чехословакии составило 13 745 377.

■ А население Праги впервые в истории превысило миллион.

■ 12 апреля человек впервые полетел в космос – Юрий Гагарин совершил свой полет на космическом корабле «Восток-1».

Конец 1950-х – начало 60-х стало временем настоящей танцевальной революции. Все попытки внедрить некие «социалистические танцы» с треском провалились, а в танцевальные залы из далеких 20-х вернулся озорной чарльстон.

Его старинный шарм покорил не только молодых танцоров, но даже солидных композиторов, занимавшихся государственными заказами, – написанием пропагандистской музыки.

Так, Лудвик Подешть, который в середине 50-х руководил ни больше ни меньше ансамблем Армии ЧССР и обогащал культуру такими сочинениями как, например, «Танки Красной армии» или «У нас весна не кончается», которую вы слышали в качестве хита 1953 года. Однако время показало, что это – талантливый композитор, способный создать популярную песню для любого времени. Достаточно сказать, что в Чехословакии было продано 280 000 пластинок с его песенкой «Бабушка, научи меня танцевать чарльстон». Помимо удачной мелодии и остроумного текста, успеху записи помогло обаяние молодой певицы Эдиты Штаубертовой.

Эта веселая, простая, но стильная песня получила известность и в России – на мелодию прекрасно лег русский текст, и ее часто исполняла Тамара Миансарова. Давайте и мы вспомним старый, но вечно юный чарльстон!

Бабушка, отложи ты вязанье,

Заведи свой старый граммофон.

И моё ты исполни желанье –

Научи танцевать чарльстон.



Говорю тебе снова и снова,

Повторяю опять и опять.

Для тебя я всё делать готова –

Шить, стирать, варить варенье,



Целый день носки вязать,

И очки для тебя искать.

Чарльстон меня за это,

Научи ты танцевать!

Выбираем хит столетия