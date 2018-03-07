1960 «Вчера было воскресенье»

«Инкубаторами», в которых «вылупился» не один хит, стали в 1960-е небольшие театры – «Редута», «Рококо», «Забрадли», «Вечерний Брно», «Параван». Сегодня уже ни один из них не сохранился в своем изначальном виде. Исключением стал только самый знаменитый из них — пражский «Семафор». Во всех его постановках и песнях витал дух свободы, с которым не могла справиться цензура социалистического режима. Не помогало ни закрытие сценических площадок (под предлогом «по техническим причинам»), ни многочисленные вынужденные переезды, зачастую на далекие задворки. Молодая публика наперекор любым функционерам и цензорам всегда находила свой любимый театр, давая понять, что он им дорог не только шутками и весельем.

На переломе 1950-х – 60-х «Семафор» стал настоящим «питомником» молодых начинающих певцов. Сегодня мы вспомним ту, которая играла в популярной чешской музыкальной комедии «Человек с чердака» (в первом спектакле «Семафора» 1959 года), – Павлину Филиповскую.

Ее песенка «Вчера было воскресенье» сразу же стала хитом первой величины. Только в 1960-е было продано 364 тысяч пластинок с этой композицией — рекорд, который долго никто не мог побить.

■ С этого года радио начало трансляции в диапазоне FM.

■ В Злине впервые проходит Фестиваль детских и молодежных фильмов, который теперь проводится ежегодно.

■ 7 марта родился выдающийся чешский теннисист Иван Лендл.

■ Была изобретена мини-юбка.

■ Целый ряд африканских стран обрели независимость. Иногда 1960-й называют «Годом Африки».