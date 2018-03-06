1959 «Под одной крышей»

В 1950-е гг. среди таких маститых создателей мелодий в народном стиле как Карел Вацек, Яромир Вейвода, Йозеф Понцара, Антонин Боровичка на небосклоне духовой музыки появилась новая яркая звезда — Карел Валдауф. К нему сразу пришел огромный успех. Ничего не скажешь – Валдауф умел не только произвести впечатление на свою многочисленную публику, но и действовать в унисон с задачами правящего режима — коллективизация села, переезд молодежи из деревни в города...

Настоящим хитом 1950-х стала полька Карела Валдауфа, возможно, благодаря своему тексту. Незамысловатый сюжет — детство за одной школьной партой, юношеская любовь, разочарование. В общем, знакомая многим история. Карел Валдауф и автор текстов Ладислав Яцура отлично знали вкусы своей публики, которая в основном росла в деревне. Песня «Под одной крышей» на мелодию польки многим и сегодня будет навевать теплые воспоминания. Ну, а тому, кто станет недоуменно пожимать плечами, стоит задуматься, почему в 1950-е и 60-е гг. было продано 150 тысяч пластинок с этой полечкой, и почему и сегодня чешская «лидовка» – музыка в народном стиле по-прежнему так популярна.

■ В Южной Чехии была построена дамба и водохранилище Липно.

■ 1 сентября в Брненском техническом университете был открыт электротехнический факультет.

■ 10 декабря Ярослав Гейровский получил Нобелевскую премию по химии за открытие и разработку полярографии – метода анализа веществ.

Выбираем хит столетия