1958 «Блюз для тебя»

Традиции песен «Освобожденного театра», музыки трамп – чешского ответвления кантри и послевоенной сатириры продолжали жить в молодежной любительской среде. Именно молодежь, протестуя против догматической идеологии и одновременно желая привлечь внимание сверстников, начала вновь сопровождать небольшие сценические юмористические зарисовки исполнением безыскусных песенок.

Первую скрипку тут играл пражский любительский клуб «Аккорд», объединивший молодых художников по рекламе, которые в 1956-58 гг. выступали в пражской «Редуте», бывшей в то время клубом предприятия «Пропагандистское искусство». Пели под аккомпанемент двух гитар, губной гармошки и контрабаса, на котором играл Иржи Сухи. Потом к этому добавились еще фортепиано и ударные.

Программами, которые пользовались в клубе «Аккорд» особой популярностью, стали так называемые textappeal — «тексты-обращения», в которых чередовались монологи, сатирические комментарии и песни. В этих сценических выступлениях большая роль отводилась импровизации и непосредственному общению с молодежной аудиторией.

Textappeal позволили появиться на свет нескольким песням, которые на долгие годы сохранили свою популярность, пройдя проверку временем. В их числе и композиция «Блюз для тебя», которая стала первой пластинкой, на которой звучит произведение Иржи Сухи. Отточенный ритм мелодии обеспечивал популярность записи, выпущенной на пластинке еще старого формата. Этих «дисков», кстати, было продано ни много ни мало 113 тысяч экземпляров. Характерная примета времени — автору не позволили самому спеть свою песню. Ее исполнил Йозеф Зима в сопровождении оркестра «Влахова капелла».

«Я пою блюз только для тебя.

Может завтра уже забуду тебя.

И если повезет, уже никто меня не заставит

делать то, что я делал ради тебя»

Вот такая песенка...

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