1957 «Скамейка в жасмине»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
02-03-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны или побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

■ 19 ноября новым президентом Чехословакии был избран Антонин Новотный.
■ В северной Чехии впервые с времен средневековья снова появились лоси.
■ Впервые прошла жеребьёвка лотереи «Спортка».

В 1957 году Чехословацкое радио организовало конкурс на новую песню. Публика, приглашенная в легендарный пражский зал «Люцерна», должна была на месте проголосовать за лучшую песню. Ей стала романтичная песня «Скамейка в жасмине». Поводом для организации конкурса была потребность выбрать хорошую песню для международного состязания, придуманного государственном радио Восточной Германии.

С этого конкурса зародилась новая традиция. На похожих музыкальных соревнованиях в будущем о своих талантах заявили десятки звезд чехословацкой эстрады, и были спеты сотни прекрасных песен.

Иллюстративное фото: Pixabay / CC0Иллюстративное фото: Pixabay / CC0 «Скамейка в жасмине», о которой поется в нашей сегодняшней песне, находится на пражском холме Петржин. Все пражане знают этот холм как место романтических свиданий. Возможно, каждый житель города хоть раз в жизни сидел и целовался на этой скамейке. Такая песня никогда не утратит своей актуальности.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
02-03-2018
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