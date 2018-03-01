1956 «Один раз, два раза»

■ В июле Моравский карст был объявлен природным заповедником.

■ В ноябре восстание в Венгрии было жестоко подавлено советскими войсками.

Старая пословица гласит: когда два ссорятся, третий смеется. Это можно сказать и о чешской музыке начала 50-х годов прошлого века. Тогда «ссорились» агитационные песни с опальным джазом и свингом. Кто же был третьим? В выигрыше оказались традиционные духовые оркестры с репертуаром, идеально подходящим для провинциальных, деревенских танцевальных вечеров. Тем более, что такие оркестры улучшали свой «кадровый профиль» исполнением маршей во время первомайских демонстраций и на похожих мероприятиях.

На танцевальных вечерах народ любил веселиться под польку Яромира Вейводы и автора стихов Ладислава Яцуры «Один раз, два раза». Песня о парне, которому надоело ждать вечно опаздывающую девушку. Один-два раза он еще подождет, потом плюнет и будет танцевать с другой. Как ни странно, авторы признались, что слова припева родились у них в трамвае, когда вожатый выкрикнул: «Один или два?» (речь шла о билетах). Вот уж, действительно, никогда не угадаешь, откуда придет вдохновение...

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