1955 «Корабли плывут в Триану»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
28-02-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны или побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны или побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Вклад в популяризацию «спектаклей с песнями и плясками», помимо театров, внесло также радио и начавшее тогда вещание телевидение. В мелодиях можно было все чаще услышать робкие отголоски свинга. Чехословакия тогда была абсолютно закрытой страной. Как известно, запретный плод всегда сладок, поэтому особой популярностью пользовались песни с хотя бы легким привкусом экзотики.

Это касается и хабанеры по мотивам испанской народной мелодии, которую в новую постановку пьесы «Педро де Урдемалас» Сервантеса включили композитор Ян Фишер с женой - переводчицей Ольгой Фишеровой. После того, как песня впервые прозвучала в эфире Чехословацкого радио осенью 1955 года, народ прямо-таки повалил в музыкальные магазины с требованием пластинки с песней «Корабли плывут в Триану». Понадобилось 220 тысяч грампластинок, чтобы удовлетворить огромный спрос.

■ 10 января в ЦК Компартии была создана так называемая Комиссия Барака по пересмотру политических процессов.
■ 11 февраля Чехословацкое телевидение впервые транслировало в прямом эфире спортивный матч - поединок чехословацкой сборной по хоккею со шведской командой ИФ Лександ.
■ 14 мая Чехословакия стала участницей военного альянса социалистических стран «Варшавский договор».
■ 14 апреля родился олимпийский чемпион и чемпион мира, метатель диска Имрих Бугар.

Либор Кукал, Мартин Грдинка
28-02-2018
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