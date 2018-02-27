1954 «Песня для Кристинки»

■ Было начато вещание проводного радио.

■ В июне южная Чехия пострадала от большого наводнения.

■ 20 сентября был создана первая компьютерная программа на языке Фортран.

Коммунистические власти в начале 50-х годов не скрывали свою неприязнь к эстраде - популярную музыку они почти уничтожили. К счастью, пустоту хотя бы частично заполнил театр. Музыкальная комедия «Сто дукатов для Хуана» была первоначально написана как радиопостановка. Но очень быстро после премьеры в радиоэфире пьесу адаптировали для театра. Действие пьесы разворачивается в Испании, вот откуда взялся в чешской песне Хуан.

«Песня для Кристинки» очень быстро стала настоящим суперхитом. Грампластинка с этой песней впервые появилась в магазинах в 1954 году и потом много раз переиздавалась. В общей сложности в Чехословакии было продано 313 тысяч грампластинок с «Кристинкой».

Выбираем хит столетия