1954 «Песня для Кристинки»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
27-02-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны или побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

■ Было начато вещание проводного радио.
■ В июне южная Чехия пострадала от большого наводнения.
20 сентября был создана первая компьютерная программа на языке Фортран.

Коммунистические власти в начале 50-х годов не скрывали свою неприязнь к эстраде - популярную музыку они почти уничтожили. К счастью, пустоту хотя бы частично заполнил театр. Музыкальная комедия «Сто дукатов для Хуана» была первоначально написана как радиопостановка. Но очень быстро после премьеры в радиоэфире пьесу адаптировали для театра. Действие пьесы разворачивается в Испании, вот откуда взялся в чешской песне Хуан.

«Сто дукатов для Хуана», фото: ЧТ«Сто дукатов для Хуана», фото: ЧТ «Песня для Кристинки» очень быстро стала настоящим суперхитом. Грампластинка с этой песней впервые появилась в магазинах в 1954 году и потом много раз переиздавалась. В общей сложности в Чехословакии было продано 313 тысяч грампластинок с «Кристинкой».

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
27-02-2018
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