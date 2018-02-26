1953 «У нас весна не кончается»

Либор Кукал, Мартин Грдинка
26-02-2018
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В этом сериале мы знакомим вас с песнями, которые вписались в историю Чехословакии и Чехии. Они стали народными, звучали в переломные моменты истории страны или побеждали в хит-парадах. Теперь дело за вами, голосуйте на нашем сайте и выберите лучшую песню!

Наш выбор хита 1953 года подкреплен статистическими данными единственной тогда чехословацкой звукозаписывающей компании Supraphon. Песня композитора Людвика Подештя и автора стихов Властимила Пантучка «У нас весна не кончается» была заглавной песней кинофильма «Песня за грош».

Эта мелодия почти фокстрот. Странное определение, но не забывайте, что джаз был тогда в Чехословакии под строгим запретом. Поэтому джазовые мотивы в песне надо было немного замаскировать. Для более надежного прикрытия авторы сделали несколько странный выбор - танцевальную песню, этот «почти фокстрот» в оригинале записал фольклорный ансамбль Юлиуса Можи. Сегодня эту песню в Чехии мало кто помнит, а если и помнит, то в записи 60-х годов в исполнении Карела Готта.

В 1953 году люди так соскучились по неполитической танцевальной песне, что этот «почти фокстрот» стал суперхитом. Supraphon продал 145 тысяч грампластинок с этой песней.

■ 21 марта вторым коммунистическим президентом был избран Антонин Запотоцкий.
■ 1 мая было открыто регулярное вещание Чехословацкого телевидения.
■ 1 июня правительство провело финансовую реформу, в результате которой обесценились сбережения большинства жителей страны.
■ 22 марта родилась популярная актриса и вторая жена Вацлава Гавела Дагмар Гавлова.

 

Выбираем хит столетия

Либор Кукал, Мартин Грдинка
26-02-2018
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