1953 «У нас весна не кончается»

Наш выбор хита 1953 года подкреплен статистическими данными единственной тогда чехословацкой звукозаписывающей компании Supraphon. Песня композитора Людвика Подештя и автора стихов Властимила Пантучка «У нас весна не кончается» была заглавной песней кинофильма «Песня за грош».

Эта мелодия почти фокстрот. Странное определение, но не забывайте, что джаз был тогда в Чехословакии под строгим запретом. Поэтому джазовые мотивы в песне надо было немного замаскировать. Для более надежного прикрытия авторы сделали несколько странный выбор - танцевальную песню, этот «почти фокстрот» в оригинале записал фольклорный ансамбль Юлиуса Можи. Сегодня эту песню в Чехии мало кто помнит, а если и помнит, то в записи 60-х годов в исполнении Карела Готта.

В 1953 году люди так соскучились по неполитической танцевальной песне, что этот «почти фокстрот» стал суперхитом. Supraphon продал 145 тысяч грампластинок с этой песней.

■ 21 марта вторым коммунистическим президентом был избран Антонин Запотоцкий.

■ 1 мая было открыто регулярное вещание Чехословацкого телевидения.

■ 1 июня правительство провело финансовую реформу, в результате которой обесценились сбережения большинства жителей страны.

■ 22 марта родилась популярная актриса и вторая жена Вацлава Гавела Дагмар Гавлова.

Выбираем хит столетия