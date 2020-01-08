1918 «Парни из тридцать пятого»

Выберите самую красивую чешскую песню прошедшего столетия! В течение ста будних дней в нашем эфире и на нашем сайте прозвучат сто песен, которые стали частью истории Чехословакии и Чехии. В воскресных музыкальных программах мы подведем итог недели и откроем голосование.

Начинаем с 1918 года, года рождения Чехословакии. Однако независимой Чехословакия стала только в конце этого года - 28 октября. В январе же люди переживают последние, но для многих бесконечные месяцы Первой мировой войны.

В тылу голод, люди часами стоят в очередях за хлебом, молоком или хотя бы маленьким куском мяса. А также грустят по родным и близким, павшим где-то на итальянском или русском фронтах. И где-то далеко в окопах такой же голод, холод и безнадега. Некоторым солдатам удалось перебежать на другую сторону и создать Чехословацкий легион, которому было суждено прославиться уже в близком будущем.

И в этой атмосфере невероятно популярный актер, режиссер, но, в первую очередь, певец, композитор и автор стихов, легендарный Карел Гашлер, сочиняет военную песню «Парни из тридцать пятого». Песня посвящена славному 35-му инфантерийскому батальону города Пльзень, который всегда был гордостью австрийской и после чехословацкой армии. После 1918 года батальон внес большой вклад в защиту самостоятельности и границ новообразованной Чехословакии. Девиз на знамени «ПРОДЕРЖИМСЯ ДО ПОБЕДЫ» вел солдат не только вперед на поле боя, но и обратно домой. Не всегда это удавалось, именно в боях на русском и итальянском фронтах пало много парней из 35-го батальона. Об этом и третий куплет песни Гашлера «Тот пльзеньский батальон, на севере, где вода бежит, зарытый в земле лежит, ветерок ему над головой поет песню задумчивую».

Песню о парнях, которые «как цветок, не знающий страха» в оригинальной версии 1918 года пел сам Карел Гашлер. С тех пор песня много раз прозвучала в новой обработке и даже стала гимном пльзеньских хоккеистов. Вы ее услышите в исполнении Нади Урбанковой и оркестра Вацлава Гибша.

rámeček 6 января чешские депутаты австрийского парламента обнародовали декларацию с требованием совместной автономии Чехов и Словаков в рамках Австро-Венгерской империи.

18 октября в Париже была обнародована Вашингтонская декларация, в которой представители правительства в изгнании Томаш Гариг Масарик, Милан Растислав Штефаник и Эдвард Бенеш объявили независимость чехословацкого народа.

28 октября Чехословацкий национальный комитет объявил о возникновении Чехословакии. Этот день считается днем создания самостоятельной Чехословакии.