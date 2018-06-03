«Хит столетия»: полуфинал

С января по май вы в нашем эфире услышали сто песен. Каждая песня представляла один год существования независимой Чехословакии и Чехии, начиная с 1918 года по сегодняшний день.
Чешская музыка подарила миру несколько исполнителей и хитов известных далеко за пределами страны. Наши слушатели буквально со всего мира нам в течение нескольких месяцев помогают выбрать чешский «хит столетия». К примеру, наш слушатель из Германии Ахим Киссел оценил, что благодаря проекту Радио Прага он мог послушать не только хорошо ему известного Карела Готта, но и познакомится с чешской эстрадой в целом. Кстати, ни одна песня Карела Готта на удивление не попала в полуфинал проекта. Эстрадная музыка верно отражала историю страны. Нельзя не заметить, что, к примеру, хиты 40-х, 50-х и 60-х совсем друг на друга не похожи.
12 песен, которые от вас получили больше всего голосов, выходят в полуфинал. 3 июня откроем новое голосование. В первом полуфинале будем выбирать лучшие песни 1918-67 гг. На неделю позже будем искать самую лучшую песню периода 1968-2017 гг. 24 июля на наших страницах пройдет финальное голосование. Напоминаем, что 10 участников голосования «Хит столетия» получат в октябре 2018 года от «Радио Прага» компакт-диск с самыми известными песнями, записанными в новой аранжировке.
Учитывая тот факт, что второе самое большое количество голосов из всех песен получила песня «Жаль любви», которая всего на несколько голосов проиграла в отборочном голосовании с «Говори мне тихонько» мы решили допустить до полуфинала и эту композицию, как говорят в теннисе на «уайлд-кард».
В первый полуфинал вышли следующие песни:
«Старуха, включи граммофон»
«Наша чешская песенка»
«Говори мне тихонько»
«Жаль любви»
«Песня для Кристинки»
«Бабушка, научи меня танцевать чарльстон»