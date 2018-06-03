«Хит столетия»: полуфинал

Чешская музыка подарила миру несколько исполнителей и хитов известных далеко за пределами страны. Наши слушатели буквально со всего мира нам в течение нескольких месяцев помогают выбрать чешский «хит столетия». К примеру, наш слушатель из Германии Ахим Киссел оценил, что благодаря проекту Радио Прага он мог послушать не только хорошо ему известного Карела Готта, но и познакомится с чешской эстрадой в целом. Кстати, ни одна песня Карела Готта на удивление не попала в полуфинал проекта. Эстрадная музыка верно отражала историю страны. Нельзя не заметить, что, к примеру, хиты 40-х, 50-х и 60-х совсем друг на друга не похожи.

12 песен, которые от вас получили больше всего голосов, выходят в полуфинал. 3 июня откроем новое голосование. В первом полуфинале будем выбирать лучшие песни 1918-67 гг. На неделю позже будем искать самую лучшую песню периода 1968-2017 гг. 24 июля на наших страницах пройдет финальное голосование. Напоминаем, что 10 участников голосования «Хит столетия» получат в октябре 2018 года от «Радио Прага» компакт-диск с самыми известными песнями, записанными в новой аранжировке.

Учитывая тот факт, что второе самое большое количество голосов из всех песен получила песня «Жаль любви», которая всего на несколько голосов проиграла в отборочном голосовании с «Говори мне тихонько» мы решили допустить до полуфинала и эту композицию, как говорят в теннисе на «уайлд-кард».

В первый полуфинал вышли следующие песни:

«Старуха, включи граммофон»

«Наша чешская песенка»

«Говори мне тихонько»

«Жаль любви»

«Песня для Кристинки»

«Бабушка, научи меня танцевать чарльстон»

Выбираем хит столетия

Хит столетия - Голосование