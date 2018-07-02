«Хит столетия»: на пьедестале почета – песня «Говори мне, пожалуйста, тихонько»

Голосование в рамках проекта Чешского радио «Хит столетия», благодаря чему наши слушатели смогли поставить самую высшую оценку одному из ста песенных сочинений разной тематики, завершилось 1 июля. По мнению слушателей «Радио Прага», лучшей песней в столетней истории Чехословакии и Чехии является «Говори мне, пожалуйста, тихонько» 1947 года. Мы представляем победительницу в эфире и на сайте radio.cz.
«Говори мне, пожалуйста, тихонько»
В этот раз повезло следующим слушателям:
Alfred Albrecht, Rosemarie Reinersch, Erika Schürmann (Германия)
Ernesto Esquivel Torres, Jorge Ocegueda (Meксика)
Jaroslaw Jedrzejczak (Польша)
Jorge Luis Dávila (Перу)
Roberto Alvarez Galloso (США)
Saroj (Индия)
Kamal Hossain (Бангладеш)
Спасибо за внимание к проекту!
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