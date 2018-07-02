«Хит столетия»: на пьедестале почета – песня «Говори мне, пожалуйста, тихонько»

Голосование в рамках проекта Чешского радио «Хит столетия», благодаря чему наши слушатели смогли поставить самую высшую оценку одному из ста песенных сочинений разной тематики, завершилось 1 июля. По мнению слушателей «Радио Прага», лучшей песней в столетней истории Чехословакии и Чехии является «Говори мне, пожалуйста, тихонько» 1947 года. Мы представляем победительницу в эфире и на сайте radio.cz.