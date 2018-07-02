В Праге начался слет физкультурной организации «Сокол»

Антон Каймаков
02-07-2018
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Маршем участников по Вацлавской площади начался в чешской столице XVI Всесокольский слет. «Сокол» – чешская физкультурная организация, развивающая свою традицию уже более 150 лет. Во время слетов «соколы» демонстрируют свои массовые гимнастические упражнения. На фотографии члены «Сокола» в своих традиционных костюмах.

Фото: Клара СтейскаловаФото: Клара Стейскалова

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