Томаш Росицкий прощается с болельщиками

Антон Каймаков
11-06-2018
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Томаш Росицкий, бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Боруссии» Дортмунд и пражской «Спарты» навсегда покинул профессиональный футбол. В товарищеском матче, бок о бок с лучшими игроками и друзьями, на заполненном до отказа стадионе чешская команда победила сборную мира со счетом 5:2. С пенальти забил гол также «маленький Моцарт» - именно такое прозвище дали бывшему капитану чешской сборной на родине.​

Фото: ЧТК/Ондржей ДемлФото: ЧТК/Ондржей Демл

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