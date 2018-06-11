Томаш Росицкий прощается с болельщиками

Томаш Росицкий, бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Боруссии» Дортмунд и пражской «Спарты» навсегда покинул профессиональный футбол. В товарищеском матче, бок о бок с лучшими игроками и друзьями, на заполненном до отказа стадионе чешская команда победила сборную мира со счетом 5:2. С пенальти забил гол также «маленький Моцарт» - именно такое прозвище дали бывшему капитану чешской сборной на родине.​