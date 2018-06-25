Пражское окно во Вселенную

90 лет назад на пражском холме Петршин была открыта Обсерватория имени М. Р . Штефаника. Чтобы понаблюдать за звездами, Солнцем, Луной и планетами Солнечной системы обсерваторию ежегодно посещают тысячи людей.