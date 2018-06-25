Пражское окно во Вселенную

Антон Каймаков
25-06-2018
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90 лет назад на пражском холме Петршин была открыта Обсерватория имени М. Р . Штефаника. Чтобы понаблюдать за звездами, Солнцем, Луной и планетами Солнечной системы обсерваторию ежегодно посещают тысячи людей.

Фото: Мартина БилаФото: Мартина Била

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

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