Пражское окно во Вселенную

90 лет назад на пражском холме Петршин была открыта Обсерватория имени М. Р . Штефаника. Чтобы понаблюдать за звездами, Солнцем, Луной и планетами Солнечной системы обсерваторию ежегодно посещают тысячи людей.
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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