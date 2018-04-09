Фотография недели

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Эва Врабцова-Нывлтова установила новый рекорд Чехии для женщин, пройдя
дистанцию 20-го юбилейного Пражского полумарафона за 1:11:01.
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)
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