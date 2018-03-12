Фотография недели

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
Малая мостовая башня или Юдитина башня (Juditina věž) – одна из двух башен, расположенных в начале Карлова моста со стороны пражского исторического района Мала Страна.
В планах столичной мэрии осуществление реставрационных работ исторического объекта романского периода, однако, против этого выступает Национальное управление по охране памятников.
По мнению специалистов управления, проведение восстановительных работ может нанести ущерб историческому виду башни. По этой причине реконструкция откладывается.
Судьбы чехов в России – строки и подстрочник
Глава МИД: В деле Салиха Муслима Чехия будет действовать в соответствии с законом
Евгений Никулин в пражской тюрьме – между Москвой и Вашингтоном
Турция направила Чехии ноту протеста в связи с освобождением курдского политика
Пражский суд освободил из-под стражи задержанного курдского политика