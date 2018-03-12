Фотография недели

Антон Каймаков
12-03-2018
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Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.


Малая мостовая башня или Юдитина башня (Juditina věž) – одна из двух башен, расположенных в начале Карлова моста со стороны пражского исторического района Мала Страна.

В планах столичной мэрии осуществление реставрационных работ исторического объекта романского периода, однако, против этого выступает Национальное управление по охране памятников.

По мнению специалистов управления, проведение восстановительных работ может нанести ущерб историческому виду башни. По этой причине реконструкция откладывается.

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

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