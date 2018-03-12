Фотография недели



Малая мостовая башня или Юдитина башня (Juditina věž) – одна из двух башен, расположенных в начале Карлова моста со стороны пражского исторического района Мала Страна.

В планах столичной мэрии осуществление реставрационных работ исторического объекта романского периода, однако, против этого выступает Национальное управление по охране памятников.

По мнению специалистов управления, проведение восстановительных работ может нанести ущерб историческому виду башни. По этой причине реконструкция откладывается.