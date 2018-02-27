Фотография недели

Антон Каймаков
27-02-2018
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Тысячи чешских болельщиков пришли на Староместскую площадь в Праге чествовать Эстер Ледецкую, звезду зимних Олимпийских игр 2018 года, обладательницу двух золотых медалей – в супергиганте и сноуборде.

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

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