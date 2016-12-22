22-12-2016 12:24 | Катерина Айзпурвит

В Броде, недалеко от города Пршеров, работает одна из последних в Чехии мастерских, где отливают колокола. В неделю на свет там появляется около шести больших колоколов, которые потом попадают в самые разные места — это может быть костел, пожарная каланча, ратуша, историческое здание. Также чешские колокола «разлетаются» по всему миру — в Японию, США, Россию.

Самая горячая пора у колокольных дел мастеров – перед Рождеством, поскольку клиенты хотят получить свои заказы еще до начала зимних праздников. Рождение каждого колокола — особый ритуал. Нередко заказчики присутствуют при отливке. Как-то это процесс даже сопровождался пением мужского хора.

В последнюю предрождественскую неделю 2016 г. мастерская в Броде заканчивает колокола, которые отправятся за границу. Один — в Скалку-у-Тренчина, паломнический центр в Словакии, а второй уже в первые дни наступающего года зазвонит на колокольне храма в Подкарпатской Руси в Украине.

Создание колоколов связано со многими секретами. Когда новый колокол отливается для древнего костела, необходимо, чтобы его звук не диссонировал с голосом колокола XVII века. Украшение колокола также влияет на его звук. Для создания декора мастерская привлекает четырех разных художников, ведь у каждого клиента свои требования. Если это церковь, то там особенно важно соблюдение всех традиционных элементов.

«Во время отливки колокола я обычно молюсь про себя, чтобы все прошло хорошо. Человек, оказавшийся здесь впервые, возможно, не все замечает. Например, когда металл наполняет форму, его «голос» издает разные музыкальные рулады, иногда это и страшные звуки», – рассказывает владелица, которая, можно сказать, выросла в этой мастерской и принадлежит уже к третьему поколению звонарей семьи Дитрих. Семейную фирму в Броде у Пршерова основал после Второй мировой войны ее дед Йозеф Дитрих, который знал, как придать колоколу нужное звучание.