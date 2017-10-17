Жители Братиславы будут ездить в чешских электробусах

По итогам тендера, SOR Libchavy обошла также и соперника из Чехии - Škoda Electric.

В ближайшее время должно состояться подписание контракта. Первые чешские электробусы должны выехать на улицы словацкой столицы на рубеже 2017 и 2018 годов.

На приобретение электробусов для городских транспортных предприятий Словакия получила европейские дотации, которыми, кроме Братиславы, также намерены воспользоваться Кошице и Жилина. SOR Libchavy может принять участие в тендерах и в этом случае.

С Братиславой фирма SOR Libchavy, как в прошлом, так и ныне сотрудничает в рамках контракта на поставки автобусов. Последним договором, подписанным в июне текущего года, предусматривается приобретение словацкой столицей 60 новых автобусов за 17,25 миллиона евро (445 миллиона крон).

В прошлом Братислава осуществляла модернизацию своего троллейбусного и трамвайного парка. Заказы получили чешские фирмы Škoda Transportation и Škoda Electric.