Жители Братиславы будут ездить в чешских электробусах

Антон Каймаков
17-10-2017
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Первые электробусы, которые поедут по улицам столицы Словакии, будут из Чехии. Компания SOR Libchavy выиграла тендер на поставку 18 электробусов и зарядных устройств транспортному предприятию Братиславы. Общая сумма заказа без НДС составит 10,4 миллиона евро (268 миллионов крон).

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио По итогам тендера, SOR Libchavy обошла также и соперника из Чехии - Škoda Electric.

В ближайшее время должно состояться подписание контракта. Первые чешские электробусы должны выехать на улицы словацкой столицы на рубеже 2017 и 2018 годов.

На приобретение электробусов для городских транспортных предприятий Словакия получила европейские дотации, которыми, кроме Братиславы, также намерены воспользоваться Кошице и Жилина. SOR Libchavy может принять участие в тендерах и в этом случае.

С Братиславой фирма SOR Libchavy, как в прошлом, так и ныне сотрудничает в рамках контракта на поставки автобусов. Последним договором, подписанным в июне текущего года, предусматривается приобретение словацкой столицей 60 новых автобусов за 17,25 миллиона евро (445 миллиона крон).

В прошлом Братислава осуществляла модернизацию своего троллейбусного и трамвайного парка. Заказы получили чешские фирмы Škoda Transportation и Škoda Electric.

Антон Каймаков
17-10-2017
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