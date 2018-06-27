Zetor увеличивает экспортные поставки и выручку

Антон Каймаков
27-06-2018
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Чешский производитель сельскохозяйственной техники фирма Zetor, согласно рапорту о финансовом положении, в прошлом году за свою продукцию выручил почти 3 миллиарда крон (11,8 миллиона евро). Финальный доход компании превзошел ожидания и достиг 117 миллионов крон (более 4,5 миллионов евро).

Фото: Fruitman cz, CC BY-SA 4.0Фото: Fruitman cz, CC BY-SA 4.0 Большая часть техники, производимой фирмой Zetor, отправляется на экспорт покупателями в 50 странах мира.

За прошлый год Zetor продал 3000 тракторов, хотя прогноз был ровно на сотню меньше. Успеху не помешало даже общее сокращение спроса на технику, относящуюся к категории малой, а именно на нее чешский производитель сосредоточил свои усилия. В прошлом году спрос на трактора мощностью от 80 до 150 лошадиных сил упал на 6%. Вдобавок, положение усложнила ситуация в Польше, где местные хозяйственники не смогли получить часть дотаций из фондов ЕС, что снизило объемы заказов. Однако, несмотря на сложности, Zetor уже восьмой год подряд рапортует о наличии прибыли и не проваливается в «красные числа».

Свои тракторы чешский производитель отправляет заказчикам в Израиль, Кению, Россию, в Новую Зеландию, во Вьетнам. В последнюю упомянутую страну Zetor начал новую серию поставок в апреле текущего года.

Антон Каймаков
27-06-2018
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