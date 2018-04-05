Zetor потянуло на экзотику

Тимур Кашапов
05-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Производитель тракторов Zetor выходит на вьетнамский рынок. Чешская компания заключила договор о сотрудничестве с местной фирмой Goldmax. Zetor будет поставлять во Вьетнам тракторы моделей Major, Proxima, Forterra и Crystal.

Тракторы моделей Proxima и Forterra, фото: Adikpl, CC BY-SA 3.0Тракторы моделей Proxima и Forterra, фото: Adikpl, CC BY-SA 3.0 «Широчайший ассортимент продукции, а также тот факт, что у Zetor хорошая репутация во Вьетнаме, позволили нам пробиться на этот конкурентный и перспективный рынок. Первые машины производства Zetor будут поставлены уже в апреле», - сказал Роберт Харман, директор Zetor India.

По его словам, чешское предприятие будет посылать во Вьетнам несколько десятков тракторов ежегодно, причем в будущем возможно расширение поставок. Продажи, поставки запчастей и услуги по обслуживанию машин будет обеспечивать Goldmax.

Лукаш Крейчирж, директор финансового отдела Zetor, также заявил, что компания планирует освоить африканское и американское направление. «Долгосрочная цель состоит в том, чтобы укрепить наши позиции на рынках западной Европы и Северной Америки. Впрочем, мы обращаем внимание и на другие территории, особенно Южную Америку, а также Восточную Африку, Ближний Восток, Австралию и Новую Зеландию», - сообщил Крейчирж.

Тимур Кашапов
05-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: официальный сайт компании Kabex

Kabelovna Kabex собралась в Индию

Чешская компания Kabelovna Kabex претендует на поставки почти 800 кабельных проходок на АЭС «Куданкулам». Соответствующий тендер объявила российская…
Милош Земан во Вьетнаме, Фото: ЧТК

Чехия берет курс на Вьетнам

Прагу и Ханой необходимо связать прямым авиасообщением, а для чешских туристов отменить визы – это предложение чешского президента…
Президент Милош Земан (справа) в Ханое, Фото: ЧТК

Чешские фирмы расширяют поле деятельности во Вьетнаме

Предприниматели, сопровождающие президента Чехии Милоша Земана во Вьетнаме, представляют широкий спектр направлений деятельности. Речь идет…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL