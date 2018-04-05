Zetor потянуло на экзотику

«Широчайший ассортимент продукции, а также тот факт, что у Zetor хорошая репутация во Вьетнаме, позволили нам пробиться на этот конкурентный и перспективный рынок. Первые машины производства Zetor будут поставлены уже в апреле», - сказал Роберт Харман, директор Zetor India.

По его словам, чешское предприятие будет посылать во Вьетнам несколько десятков тракторов ежегодно, причем в будущем возможно расширение поставок. Продажи, поставки запчастей и услуги по обслуживанию машин будет обеспечивать Goldmax.

Лукаш Крейчирж, директор финансового отдела Zetor, также заявил, что компания планирует освоить африканское и американское направление. «Долгосрочная цель состоит в том, чтобы укрепить наши позиции на рынках западной Европы и Северной Америки. Впрочем, мы обращаем внимание и на другие территории, особенно Южную Америку, а также Восточную Африку, Ближний Восток, Австралию и Новую Зеландию», - сообщил Крейчирж.