Завод Aero Vodochody приступил к сборке прототипов L 39 NG

Благодаря использованию композитных материалов самолет стал легче, у него более длительный срок эксплуатации. Новый тип исходит из концепции так называемого «Альбатроса», серийно производимого до 1999 года, однако идентичных деталей осталось минимум, - говорит Мартин Гениг из компании Aero Vodochody.

«Это - современный самолет и я уверен, что заказчики им останутся довольны», - рассказал Чешскому Радио летчик-испытатель Давид Ягода. «Ускорение нового двигателя в два раза больше, у самолета новая бортовая электроника, стеклянный кокпит», - уточняет Ягода.

Компания в настоящее время ориентируется на поставки в страны Ближнего Востока, в Африку и в Южную Америку, говорит торговый директор компании Ян Чап.