Двери уникального автомобиля открываются автоматически, а въездная платформа складывается. Но и это еще не все – автомобиль Elbee предусматривает место для пассажира и даже багажный отсек. Автомобиль обладает еще одним несомненным преимуществом – его можно приспособить к индивидуальным потребностям водителя.

Изобретение Elbee Mobility уже оценила Европейская комиссия, которая предоставила чешской компании престижный грант SME Instrument для малых и средних предприятий. 50 тысяч евро будет направлено на изучение потребностей людей с ограниченными возможностями, чтобы использовать эти данные для проектирования новых моделей автомобилей Elbee.

До 2015 г. проект разрабатывался семейной строительной компанией ZLKL, основанной в 1993 г., а идея создания такого автомобиля появилась в 2003 г. у конструктора из Пльзеня, имевшего опыт разработки городского мини-автомобиля. Впоследствии автомобиль для колясочников взяла в свое руки дочерняя компания Elbee Mobility.

В настоящее время фирма произвела и почти 50 автомобилей, 20 из которых уже было передано заказчикам. В планах предприятия – продать в среднесрочной перспективе сотни, а в долгосрочной – тысячи единиц своей продукции.

Еще один любопытный факт – сборочный цех Elbee находится в стенах бывшей фабрики по изготовлению знаменитых оломоуцких «тваружков», так что в скором времени городок Лоштице будет славиться не только этим деликатесом, но уникальными автомобилями для людей на инвалидных колясках.