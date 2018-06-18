Южноевропейцев все чаще привлекает работа в Чехии

Крупнейшая кадровая компания на чешском рынке труда Manpower начала систематический набор персонала в Греции два года назад, когда число гастарбайтеров, прибывающих из таких стран как Украина, Польша, Румыния и Болгария, уже не смогло удовлетворить запросы чешских предприятий, сообщает газета Hospodářské noviny. В настоящее время состав работников дополняется за счет греков, 150-200 в месяц. Чаще всего они устраиваются на должность программаторов или операторов производственной линии, сообщил менеджер Manpower по подбору персонала Иржи Гальбрштадт. По его словам, 30% чешских компаний не может найти или привлечь подходящих кандидатов на вакантные места.

Пресс-секретарь Экономической палаты Мирослав Диро предполагает, что в настоящее время на территории Чехии работает 3500 итальянцев, 1900 испанцев, примерно 1000 греков и 700 португальцев.

По данным Экономической палаты, отечественным предприятиям не хватает в общей сложности 300 тысяч человек. Привлекает работников из стран Южной Европы и растущая репутация страны, основанная на исследовании образа жизни различных категорий людей, живущих за пределами страны. В рейтинге стран Expat Insider, наиболее и наименее подходящих для постоянного проживания иностранцев, Чехия из стран Европы в 2017 году заняла 11 строчку. Страну позитивно оценивают как весьма подходящее место для работы и ввиду относительно низкого уровня затрат.

Французы и бразильцы

Привлечь в Чехию новые трудовые ресурсы – из Франции, стремится и посольство Франции в Праге. Диппредставительство открыло официальный веб-сайт, где чешские работодатели могут предлагать работы французским выпускникам вузов, которые хотят набраться опыта в Чехии. В настоящее время на сайте 200 открытых вакансий, не требующих знания чешского языка. На этих должностях необходимо знание английского или французского яызков, сообщили в пресс-отделении посольства Франции.

Некотрые предприятия, например, чешскaя технологическая копмания STRV, уже оценивают возможности набора коллег в Южной Америке, а именно в Бразилии, Колумбии и Венесуэле.