Японский «рецепт» чешского пива

Asahi Group Holdings, ведущий производитель пива и безалкогольных напитков в Японии, заключила договор с группой SABMiller на покупку крупнейшего чешского холдинга Plzeňský Prazdroj и еще нескольких восточноевропейских пивных брендов общей стоимостью в 7,3 млрд евро (197,3 млрд крон) в декабре 2016 года года. Сделка стала для Asahi крупнейшей покупкой в истории.

Японская компания воспринимает чешское пиво Pilsner Urquell как супер-премиальный бренд и на основании этого выстраивает торговую стратегию, подчеркнула Немечкова. «Новый владелец однозначно поддержал дальнейшее развитие пивоваренного завода, уделяет особое внимание премиальному сегменту пива, что поспособствовало увеличению спроса на него в Чешской Республике и за рубежом более чем на 8 процентов», - пояснила она.

«С точки зрения экспорта, помимо традиционных направлений, делается акцент и на развитие перспективного азиатского направления», - отметила пресс-секретарь Plzeňský Prazdroj. «В соответствии с этой стратегией с мая чешское пиво начнет экспортироваться в Китай. Как утверждают наши источники, китайские потребители все больше заинтересованы в европейских премиальных брендах, и мы видим большой потенциал на этом рынке», - заключила Немечкова.