Японский «рецепт» чешского пива

Тимур Кашапов
12-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Крупнейшая пивоваренная группа компаний в Чешской Республике Plzeňský Prazdroj подвела итоги работы за 12 месяцев с того момента, как ее единственным владельцем стала японская группа Asahi. Эта сделка помогла нарастить продажи чешской продукции на азиатских рынках, увеличить инвестиции и модернизировать производство, сообщила пресс-секретарь Plzeňský Prazdroj Йитка Немечкова.

Фото: Plzeňský PrazdrojФото: Plzeňský Prazdroj Asahi Group Holdings, ведущий производитель пива и безалкогольных напитков в Японии, заключила договор с группой SABMiller на покупку крупнейшего чешского холдинга Plzeňský Prazdroj и еще нескольких восточноевропейских пивных брендов общей стоимостью в 7,3 млрд евро (197,3 млрд крон) в декабре 2016 года года. Сделка стала для Asahi крупнейшей покупкой в истории.

Японская компания воспринимает чешское пиво Pilsner Urquell как супер-премиальный бренд и на основании этого выстраивает торговую стратегию, подчеркнула Немечкова. «Новый владелец однозначно поддержал дальнейшее развитие пивоваренного завода, уделяет особое внимание премиальному сегменту пива, что поспособствовало увеличению спроса на него в Чешской Республике и за рубежом более чем на 8 процентов», - пояснила она.

«С точки зрения экспорта, помимо традиционных направлений, делается акцент и на развитие перспективного азиатского направления», - отметила пресс-секретарь Plzeňský Prazdroj. «В соответствии с этой стратегией с мая чешское пиво начнет экспортироваться в Китай. Как утверждают наши источники, китайские потребители все больше заинтересованы в европейских премиальных брендах, и мы видим большой потенциал на этом рынке», - заключила Немечкова.

Тимур Кашапов
12-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Anders Adermark on Foter.com / CC BY-NC-ND

Plzeňský Prazdroj – первый год в японском стиле

Крупнейшее чешское пивоваренное предприятие Plzeňský Prazdroj отмечает первую годовщину в составе японского холдинга Asahi. Как сообщает пресс-секретарь…
Иллюстративное фото: Pixabay/ Томаш Миколайчик CC0

Игровой альянс

Чешская социальная игровая платформа Gamee договорилась с японской корпорацией Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, об обновлении функции…
Фото: Норио Накаяма via Foter.com / CC BY-SA

Plzeňský prazdroj — 175 лет славы

5 октября 1842 года — день, вписанный золотыми буквами в книгу истории пивоварения, ведь именно тогда был сварен первый лагер (ležák)…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL