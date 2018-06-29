Хочешь съесть яблоко? Посади яблоню

Лорета Вашкова
29-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В июне в чешских магазинах был установлен исторический рекорд дороговизны яблок, самых востребованных фруктов в Чехии и ряде других стран. Килограмм, по данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в середине текущего года в среднем стоил 43,14 кроны (примерно 1,6 евро). В межгодовом сопоставлении стоимость фрукта, о котором недаром говорят «По яблоку в день – и доктора за дверь», подскочила на 30%.

Фото: R391n4, Pixabay / CC0Фото: R391n4, Pixabay / CC0 До сих пор средняя ценовая планка не поднималась выше 41,83 кроны за кг, показателя в августе 2013 года.

Существенной причиной печального рекорда, по мнению фруктоводов, является нехватка яблок в Европе вследствие низкого урожая, обусловленного весенними заморозками, нередко в сочетании с низкими положительными температурами. Доля импорта яблок в структуре чешского потребления весьма велика и составляет более 50%. Среднестатический чех ежегодно съедает 24 кг яблок и продуктов из них.

Запасы яблок в Евросоюзе к началу июня 2018 г. составляли лишь 249000 тонн, тогда как в июне 2017 года достигали 786000 тонн, а в июне 2016 г. - 798000 тонн, сообщил агентству ČTK председатель Союза фруктоводов Чешской Республики Maртин Людвик. По его словам, снижения цен чешские потребители дождутся после сбора нового урожая, не ранее конца августа и начала сентября.

В этом году весенние заморозки обошли стороной садоводческие хозяйства, поэтому урожай в Чехии и Европе по прошествии двух неблагополучных лет мог бы вернуться к норме. Как предполагают специалисты, нынешний урожай в летние месяцы мог бы повыситься на 48% до уровня почти 150280 тонн.

Лорета Вашкова
29-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото, фото: Pixabay / CC0

Чехия обогнала всю Европу в подорожании продуктов питания

В третьем квартале 2017 г. цены на продукты питания и бытовую химию повышались в Чешской Республике стремительнее, чем во всех других европейских…
Иллюстративное фото, Фото: Pixabay - Открытый источник

Что подорожало и что подешевело в Чехии за год

Жители Чехии в настоящее время сталкиваются с самым большим ростом цен на товары и услуги с 2012 года. В межгодовом сравнении инфляция…
Иллюстративное фото: afagen via Foter.com / CC BY-NC-SA

Чехия не желает быть страной второсортных продуктов

По данным Евростата, Чехия относится к странам с самыми дешевыми продуктами питания. Несмотря на это, многие чехи предпочитают «закупаться»…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL