Хочешь съесть яблоко? Посади яблоню

До сих пор средняя ценовая планка не поднималась выше 41,83 кроны за кг, показателя в августе 2013 года.

Существенной причиной печального рекорда, по мнению фруктоводов, является нехватка яблок в Европе вследствие низкого урожая, обусловленного весенними заморозками, нередко в сочетании с низкими положительными температурами. Доля импорта яблок в структуре чешского потребления весьма велика и составляет более 50%. Среднестатический чех ежегодно съедает 24 кг яблок и продуктов из них.

Запасы яблок в Евросоюзе к началу июня 2018 г. составляли лишь 249000 тонн, тогда как в июне 2017 года достигали 786000 тонн, а в июне 2016 г. - 798000 тонн, сообщил агентству ČTK председатель Союза фруктоводов Чешской Республики Maртин Людвик. По его словам, снижения цен чешские потребители дождутся после сбора нового урожая, не ранее конца августа и начала сентября.

В этом году весенние заморозки обошли стороной садоводческие хозяйства, поэтому урожай в Чехии и Европе по прошествии двух неблагополучных лет мог бы вернуться к норме. Как предполагают специалисты, нынешний урожай в летние месяцы мог бы повыситься на 48% до уровня почти 150280 тонн.