Вещание
на русском

radio.cz > Рубрика «Аспекты экономики»

Архив передач  

Аспекты экономики Хмель дорожает – доходы падают

17-01-2017 13:24 | Антон Каймаков

Летняя жара 2015 года до сих пор бросает в холодный пот хмелеводов. Низкий урожай привел к общему и весьма ощутимому снижению запасов «зеленого золота».

Хмель, Фото: H. Zell, CC BY-SA 3.0Хмель, Фото: H. Zell, CC BY-SA 3.0 Доходы лидера чешского рынка с хмелем компании «Bohemia Hop» к середине прошлого года сократились практически на 10%. Потерю не смог компенсировать даже последовавший рост цен. В результате касса фирмы пополнилась деньгами, но только после введения специальных мер по экономии средств.

С низкими урожаями хмелеводы вынуждены мириться уже три года подряд. В позапрошлом году, обращает внимание глава правления фирмы «Bohemia Hop» Зденек Роса, собрано было лишь 4843 тонны хмеля. Это второй самый низкий показатель с 2010 года. Причем старых запасов с более успешных времен в закромах уже не осталось. В прошлом году результат сбора урожая был выше – порядка 6000 тонн, но и это лишь средний показатель. Чтобы обеспечить поставки сырья и застраховаться от чрезмерного роста цены, которая, например в 2015 году подскочила в два раза, пивоварни заключают долгосрочные договоры. Переговоры оказались непростыми, но до следующего урожая производителям удалось обеспечить приток хмеля в их закрома, тем самым и бесперебойное производство «жидкого хлеба».

Инструменты к манипуляции со статьей

Социальные закладки

Читайте

 

 

Самое популярное

Статьи на ту же тему

Далее

В архив

Далее

Актуальное вещание на русском

Актуальное вещание на русском

AAC:

64kbps

Архив 

Facebook Twitter RSS RSS и подкастинг

Радио Прага рекомендует

Море, которого нет, дом, в который нельзя... 

Арт-резиденция за права человека 

Узда для игорного бизнеса 

Бонсай-беженец с трехсотлетней историей 

Чехия не дождалась «Александровцев» 

Библейские рельефы Нового Леса – исчезающая... 

Темы

Карта сайта | Мобильная версия | RSS | © 1996–2017 Český rozhlas