17-01-2017 13:24 | Антон Каймаков

Летняя жара 2015 года до сих пор бросает в холодный пот хмелеводов. Низкий урожай привел к общему и весьма ощутимому снижению запасов «зеленого золота».

Доходы лидера чешского рынка с хмелем компании «Bohemia Hop» к середине прошлого года сократились практически на 10%. Потерю не смог компенсировать даже последовавший рост цен. В результате касса фирмы пополнилась деньгами, но только после введения специальных мер по экономии средств.

С низкими урожаями хмелеводы вынуждены мириться уже три года подряд. В позапрошлом году, обращает внимание глава правления фирмы «Bohemia Hop» Зденек Роса, собрано было лишь 4843 тонны хмеля. Это второй самый низкий показатель с 2010 года. Причем старых запасов с более успешных времен в закромах уже не осталось. В прошлом году результат сбора урожая был выше – порядка 6000 тонн, но и это лишь средний показатель. Чтобы обеспечить поставки сырья и застраховаться от чрезмерного роста цены, которая, например в 2015 году подскочила в два раза, пивоварни заключают долгосрочные договоры. Переговоры оказались непростыми, но до следующего урожая производителям удалось обеспечить приток хмеля в их закрома, тем самым и бесперебойное производство «жидкого хлеба».