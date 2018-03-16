Все напрокат – от дрона до электродрели

В планах компании – распространить свою деятельность на все города страны с численностью населения более 70 000.

Платформа SharyGo был запущен 26 июня 2017 г. «У меня есть опыт руководства собственной компанией. Раньше я работал в торговых компаниях, работающих через Интернет, таких как Feedo и ZOOT, и в технологических фирмах. Мое последнее место работы – компания, занимающаяся развитием стартапов по заказу крупных предприятий, например car sharing», – рассказывает автор и руководитель проекта Дан Эрлебах.

В том, чтобы люди могли обмениваться необходимыми предметами, он увидел большой коммерческий потенциал. «Меня привлекал этот рынок, ведь существует множество вещей, которые нам требуются ненадолго, так зачем нам их покупать, чтобы потом они валялись в подвале? на рынке около 800 тыс. предметов, которые можно взять напрокат. Средний срок аренды составляет от 3 до 7 дней, так что это крупный рынок, который требует работы сильного и надежного Интернет-канала», – объясняет Дан Эрлебах.

Какие же вещи выгодно сдавать напрокат? «Я приведу пример. В SharyGo у нас есть багажник на автомобиль за 15 000 крон. Как часто такой бокс человек использует? Максимум три-четыре раза в год. Все остальное время он лежит дома, занимая место, и владелец им не пользуется. У нас клиент арендует его на неделю за 900 крон, так что можно говорить об экономии в размере около 11 000 крон», – объясняет автор проекта.

«Мы – единственная фирма по прокату на рынке Чехии, которая недавно получила инвестиции в размере десятков миллионов крон и привлекла стратегических инвесторов, которые помогают нам обеспечивать прокат по Интернету. Все это дает нам возможность предоставлять надежный сервис, который обеспечивает высококвалифицированная команда по работе с клиентами», – добавляет молодой предприниматель.